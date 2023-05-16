路易莎董事長黃銘賢跨界投資的「SUN BERNO光焙若蔬食」15日成功於「綠．蔬食評鑑指南」摘星。（光焙若提供）

有蔬食界米其林之稱的「綠．蔬食評鑑指南」15日公布2023年年度最佳餐廳，路易莎董事長黃銘賢跨界投資的「SUN BERNO光焙若蔬食」今年更獲得評鑑為「精湛佳餚，味蕾的美好記憶」。SUN BERNO光焙若以具創意的特色料理、年輕化菜單讓饕客愛不釋手，歡慶得獎即日起至6月4日推出新品「西班牙海鮮燉飯」嚐鮮優惠85折，內用加碼送義大利國民美食炸條子，外帶披薩也享有8折。

SUN BERNO光焙若蔬食連續三年「綠．蔬食評鑑指南」摘星、被評選為年度最佳餐廳，今年度是由百位專業「神秘客」評審匿名走訪上千家餐廳、親自用餐以料理、空間與服務品質作為評鑑標準，脫穎而出獲評為「二星級餐廳」。黃銘賢將路易莎「精品平價」的精神延續到光焙若，從食材選用、烹調手法及空間設備，都是走精緻路線，其中店內耗資引進義大利進口專業石砌窯爐，義式手工窯烤披薩現點現烤，翻玩各式風味。

SUN BERNO光焙若的命名，「BUONO！」正是義大利文好吃的意思，由創意主廚團隊親自研發創新多變的「米其林等級」蔬食料理，嚴選大地禮贈的豐盛食材，極致口感深受大小吃貨喜愛。現在更推出新品「西班牙海鮮燉飯」，將鮮美的昆布高湯融入健康養生的超級香料薑黃，加入生米以慢火燉炒成口感綿密彈牙、粒粒分明的金黃色燉飯，再鋪上鮮嫩大塊的素干貝、素花枝，以及光焙若獨家自製、美味多汁的植物肉超大牡蠣，豐盛過癮，香韻不絕。

本次為了歡慶光焙若榮獲「綠．蔬食評鑑指南」二星殊榮，邀請饕客、粉絲與光焙若齊聚慶功，即日起至6／4推出新品「西班牙海鮮燉飯」(每份$278元)嚐鮮優惠再享85折，內用加碼送義大利國民美食炸條子，外帶披薩也享有8折，展開蔬食慶功宴。