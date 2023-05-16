阿根廷4月通膨年增108％ 央行將利率調高至97％ 07:092023/05/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿根廷中央銀行今天將基本利率調升6個百分點至97%。為對抗飆升通膨，阿根廷政府正準備宣布一系列措施， Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法新社報導，這是阿根廷央行在不到一個月內第二次升息，此前阿根廷4月通膨年增率高達108%。 阿根廷央行發表聲明指出，這次升息旨在「防止金融波動成為通膨預期的驅動因素」。 大陸今年首季汽車出口數量超越日本有望成世界第一 東陽4月稅前盈餘3.01億元成長47％ 創同期新高 美4月通膨率創兩年新低 Fed高層仍認為太高 #4月 #通膨 #108 #97 #阿根廷央行 也許您會感興趣 推薦閱讀 4月新台幣NEER、REER 雙創近三個月新低 17:202023/05/14 財經 《百貨股》富邦媒前4月營收年增8.16% momo搶攻消暑商機 08:182023/05/16 財經 0050 蟬聯台股4月定期定額人氣王 13:192023/05/15 財經 海悅第一季每股賺0.26元 下半年新案挹注如虎添翼 18:542023/05/12 財經 日盛投信：持續關注AI Server等趨勢題材族群 19:222023/05/12 財經 《國際產業》11年來最久 韓4月房價連11月下修 16:292023/05/15 財經 陸民眾存款大減1.2兆人民幣 專家：不排除主因是向理財「搬家」 11:052023/05/12 兩岸 《國際經濟》歐盟上調今明年GDP預測 惟通膨仍居高 17:392023/05/15 財經 陸經濟學家：大陸不能因物價階段性走低 就搞強刺激政策 11:152023/05/12 兩岸 CPI年增2.35％營養午餐45元能吃啥？ 南投議員盼學童營養要充足 17:142023/05/15 生活 《國際經濟》ECB調查：歐元區3月通膨預期上升 10:382023/05/12 財經 日本發布行政命令 評估企業調薪對通膨目標幫助 01:072023/05/15 財經 《台北股市》外資連4賣 大盤橫向整理 股東會行情個別點燈 10:172023/05/13 財經 《電機股》東陽4月稅前EPS創歷年同月新高 持續布局新市場 11:082023/05/15 財經 《國際經濟》連4降 日4月躉售物價下滑 10:182023/05/15 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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