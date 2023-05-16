中央氣象局最新資訊，今天凌晨2時34分發生芮氏規模3.9地震，地震深度18.1公里，震央位於花蓮縣政府西北方11.0公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣3級。（編輯：陳彥鈞）1120516

宜蘭縣近海規模4.5地震 最大震度3級
台東近海地震規模3.6 最大震度3級
花蓮凌晨0：34規模4.1極淺層地震　最大震度4級
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