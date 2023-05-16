花蓮縣秀林鄉發生規模3.9地震 最大震度3級 03:142023/05/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮縣秀林鄉發生規模3.9地震 最大震度3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局最新資訊，今天凌晨2時34分發生芮氏規模3.9地震，地震深度18.1公里，震央位於花蓮縣政府西北方11.0公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣3級。（編輯：陳彥鈞）1120516 宜蘭縣近海規模4.5地震 最大震度3級 台東近海地震規模3.6 最大震度3級 花蓮凌晨0：34規模4.1極淺層地震 最大震度4級 #花蓮縣秀林鄉 #9地震 #發生規模 #最大震度3級 #中央氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 19：44 花東地區規模4.5地震 最大震度3級 19:502023/04/21 生活 宜蘭規模3.2地震 最大震度3級 05:552023/03/16 生活 花蓮凌晨規模3.8地震 最大震度花蓮縣3級 04:062023/03/25 生活 加拿大西部外海發生規模6淺層地震 無海嘯威脅 03:412023/04/14 國際 全台有感！花蓮14分鐘內連4起極淺層地震 規模最大5.3 09:482023/03/21 生活 日本外海小笠原群島發生規模5.6地震 16:182023/04/21 國際 厄瓜多近海發生規模6.9強震 暫未傳傷亡災損 05:412023/03/19 國際 哥倫比亞中部發生規模4.8地震 深度30公里 16:072023/05/14 國際 智利發生規模5.5地震 暫無災情傳出 09:462023/03/26 國際 花蓮規模3.6地震 最大震度3級 06:522023/04/20 生活 台北震一下！07：32宜蘭員山規模4.6地震 最大震度3級 07:402023/02/19 生活 14分鐘內連4震 氣象局揭原因：不排除還有規模4餘震 10:592023/03/21 生活 厄瓜多與秘魯發生規模6.8強震 至少4人喪生 05:562023/03/19 國際 16：49宜蘭規模4.5地震 最大震度宜花4級 16:582023/04/17 生活 地牛翻身！18：36台東縣近海規模4.7地震 最大震度3級 18:462023/04/07 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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