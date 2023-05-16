中共空軍教官證實：空戰對抗 殲16幾乎完勝殲20

一向被視為中共最頂尖5代隱形空優戰機的殲-20，在一般中國人的心目中有著難以超越的形象，其地位猶如美軍F-22戰機。但是，就像F-22在美軍的空戰演練中曾被E/A-18G擊敗一樣，殲-20近期也在一場空中對抗演練中敗於殲-16戰機手下。該次演練的飛行教官表示，在該次對抗中，殲-16不只戰勝了殲-20，「而且是完勝」。

大陸《央視》最近針對中共西部地區空軍某旅的飛行一大隊殲-16戰機飛行員做了一次深度報導，其中介紹了雙座殲-16戰機後艙武器操作官與前艙的飛行員，在這次的報導中，飛行教官李超證實了一件殲-16戰機與中共王牌隱形戰機殲-20對戰演練中令人意外的結果。

中共最先進的5代戰機殲-20在共軍的一次演練遭殲-16擊敗，演練的飛行教官稱殲-16這場空戰演練是「完勝」。（圖／新華社）

參加這次由中共空軍組織比武對抗的殲-16成員分別是飛行員劉功昭與武器官袁野，飛行教官李超表示，「對手的機型（殲-20）是高一代的機型，當時他們所帶的電子設備也是優於我們，所以說，從一開始我們進駐的時候，他們其實是不看好我們，但是後面經過我們第一次對抗完以後，我們幾乎是完勝的。」

按照戰鬥機世代劃分，殲-16屬於4代戰機，目前中共現役且領先殲-16機型的只有5代機殲-20，按照一般的評估，在這種有代差的對抗中，較低一代由於裝備的差異，很難戰勝更高一代的戰機。但是，在這次對抗比武中，殲-16的的確確是戰勝了殲-20。

中共運-油20同時為殲-20與殲-16戰機進行空中加油。（圖／新華社）

不過，較低一代的戰機在演練中擊敗高一代戰機的情況在美國也曾發生過。在美國空軍的紀錄中，曾在1991年波灣戰爭中有一架美國F/A-18C大黃蜂艦載戰機遭伊拉克的老舊戰機米格-25擊落，這也是米格-25唯一的一次擊毀敵機的記錄。另一次則是2009年美軍安德魯斯空軍基地開放日上被外界發現E/A-18G電子戰機在對抗演練中擊落了F-22隱形戰機的記錄。

EA-18G with F-22 Kill Mark: what is the effectiveness of Growler’s Jamming System against F-22 and F-35 Stealth Fighters? https://t.co/RcP6PmQAYc pic.twitter.com/T3NRCa3mX3 — TAGC (@TAGC17) March 19, 2019

軍事分析人士指出，E/A-18G擊敗F-22的空戰很可能是一場基本戰鬥機動訓練，亦即視距內的空中格鬥訓練，主要依靠的是飛行技巧與空戰策略，勝負的關鍵與電子干擾、雷達隱形等性能無關。空戰中EA-18G飛行員發揮盤旋角速度優勢，獲得發射AIM-120飛彈的機會。其實在這種類型的對戰中，F-22也傳出曾被其他戰機（例如歐洲颱風戰機）在演練中擊敗的消息，只是外界沒有獲得證實，也缺乏空戰演練的實際情況。

F-22 Kill mark. Almanya'ya ait bir EuroFighter Typhoon pic.twitter.com/oMrAYNFuKX — Siberba (@siberba) June 12, 2020

在《央視》所報導的這場共軍演練中，殲-16究竟是如何戰勝在裝備技術上擁有絕對領先優勢的殲-20呢？殲-16有多種衍生機型，包括執行電子戰功能的殲-16D，但參加此次對抗的機型並非殲-16D，而是一般的殲-16多用途戰鬥轟炸機，因此它擊敗殲-20的情況與E/A-18G電子戰機擊敗F-22完全不同。按一般情況，殲-20可憑藉自身的雷達隱形性能抵近殲-16，並使用被動光電探測手段發現目標，然後發射導彈攻擊殲-16。

殲-16戰機近幾年來也都是珠海航展的常客，每次都會吸引大量民眾參觀 ，在去年底殲-20首次進行靜態展示前，它是展場上最受歡迎的戰機。 （圖／中國軍網）

不過，殲-16與殲-20有一個共通之處，就是雙方都有遠距離紅外線探測能力，殲-16在座艙蓋前緣配置有第4代紅外/光電探測系統，可以探測50至100公里距離內的各類空地目標，殲-20則在機頭下方配置有遠距離紅外搜索系統，同時還有光電分散式孔徑探測系統，這是雙方在對抗過程中避免暴露位置而不使用雷達時唯一可用的被動偵測方式。如果殲-20未能以紅外搜索率先發現殲-16，並發起超視距攻擊，一旦進入中近距離格鬥，那麼勝敗就決定於雙方的飛行技巧與空戰策略。

中共官方曾經透露過殲-20在歷次演練中的戰績為0比108，亦即獲勝108場而毫無敗績，隨著對抗次數的增加，殲-20當然也會有被擊落的機率。至於殲-16的戰績，在中共空軍現有的機型來說還是較為優秀的。在中共與巴基斯坦4年前的一次軍事演練中，雙方共有70架次的空戰演練，其中殲-10C、殲-11、梟龍等戰機都有被擊落的敗績，其中唯一沒有敗績的是殲-16。

中共與巴基斯坦4年前的一次軍事演練中，中方參與演練的殲-10C、殲-11、梟龍等戰機都有被擊落的敗績，其中唯一沒有敗績的是殲-16。（圖／中國軍網）

也因為殲-16的性能優異，很多軍事評論甚至把航電升級後的殲-16列為4代半戰機，中共近幾年來也大量開發以殲-16為主體的改良型或特殊用途戰機。在近幾年共軍戰機侵擾台灣防空識別區時，殲-16也是其中最常出現的機種，可以預料，如果未來的台海發生軍事衝突，殲-16想必也會承擔份量極重的對台作戰任務。