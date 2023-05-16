美國總統拜登證實，他將於明天與聯邦眾議院議長麥卡錫在內的共和黨籍國會領袖再次進行緊急磋商，以試圖避免美國發生債務違約問題。

美國兩大黨在提高債務上限的問題上仍有嚴重分歧，共和黨國會議員堅持要求拜登（Joe Biden）同意大幅刪減預算，共和黨才會支持在國庫耗盡前提高債務上限，民主黨議員則一直呼籲不夾帶任何附帶條件調高上限。

法新社報導，民主黨籍的拜登今天被問到是否會在明天跟麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，他給出了肯定的答覆。

但麥卡錫指出，兩黨仍有許多問題需要討論，他今天告訴記者：「我依然認為我們之間存在很大的分歧。」

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）曾警告，債務違約最快可能在6月1日發生，國會預算處（Congressional Budget Office）5月12日則預估違約恐落在6月15日。

拜登先前於5月9日與共和、民主兩黨重量級議員會面，但當時並未打破債務上限的僵局。（譯者：陳彥鈞）1120516