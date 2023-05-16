投資人觀望美國兩大黨領袖是否能達成避免債務違約的協議之際，美國股市今天走揚，4大指數都收高。

道瓊工業指數小漲47.98點或0.14%，收33348.60點。

標準普爾指數小升12.20點或0.30%，收4136.28點。

那斯達克指數上漲80.47點或0.65%，收12365.21點。

費城半導體指數揚升79.80點或2.68%，收3052.64點。（譯者：陳彥鈞）1120516

證交所下站引資 聚焦美國等地投資人
區域性銀行烏雲罩頂 美股多收跌 道瓊下跌221點
《日股》日經垂頭喪氣 連2日下行
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