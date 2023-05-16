「一個戰機零件送到國外維修，要等2～3年才能回到台灣」，漢翔董事長胡開宏在5月3日的《台美國防產業論壇》說到，去年大陸軍機、軍艦數度穿越海峽中線，令全台空軍基地戰鬥機頻繁起降，零配件大量損耗，但維修交期太長，凸顯台灣建構國防次系統、後勤維修保養的必要性。

據此，上週美國25位軍事相關廠商、人員打著「尋找在地供應鏈」旗幟來台，由前美軍太平洋陸戰隊司令Steven Rudder帶隊，包括全球最大專業熱成像攝影機公司Teledyne、華府智庫2049計畫研究所等，參與外貿協會和美國商會舉辦論壇，參與並展開為期一週的考察，吸引超過200家台灣公司代表參與。這場近期少見的大規模國防產業論壇上，供應鏈「韌性」、「信賴」成了關鍵字。

近年在美中科技戰、烏俄戰事、台海危機升溫下，加上軍備武器世代交替，各國政府紛紛加大國防產業支出，提升本土軍備供應量能，例如NATO北約2022年至2026年國防支出年複合成長率8.7％，美國將2023年國防預算金額拉升至8,579億美元、年增14％；中國則是1.55兆人民幣、年增7.2％，日本6.8兆日圓、年增26.3％；印度5.94兆盧比、年增13％；台灣2023年國防支出4,151億元、年增12％。

知情人士向CTWANT記者表示，「外國軍火商來台巡禮行之有年，也曾舉辦產業論壇，不過，今年社會以及資本市場給予更高的關注。」尤其美國自有的製造能量不敷使用，因而組團來台尋找供應鏈，台廠則期待美方釋出技術，雙方堪稱「情投意合」。

《台美國防產業論壇》關注美國軍工供應鏈移動到台灣，原物料就近採用，可解決後勤補給問題。（圖／報系資料照）

美2049計畫研究所總監Colby Ferland指出，「花大錢從國外採購的設備，不見得對本土經濟、防衛有利，國防合作要具備經濟循環效應、跟當地經濟連結。」國防安全研究院所長沈明室分析，「軍工供應鏈移動到台灣，原物料就近採用，可解決後勤補給問題，不過，台灣所使用的彈藥武器有特殊規格，同時有人員識別、保密機制、法規等問題。」

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond）點出，台灣製造優勢在於快節奏、高品質、可負擔成本，雖非全方位的軍工製造基地，但台灣在國防次系統如無人機有強大製造能力，無人機的特色在去中心化和一次性使用，相較傳統戰鬥機成本僅需三分之一。

無人機供應商經緯航太董事長羅正方指出，台美合作成功案例是30年前的「經國號戰機」，如今台灣科技進步，在研發無人機具上已具優勢，例如超過90％的先進晶片都是由台積電製造，台灣有大規模量產能力的EMS代工廠，還有優質的AI、編碼人才，「希望美國近一步將感測器、控制系統軟體等技術移轉到台灣，有助強化西太平洋戰區的後勤能力。」

胡開宏表示，漢翔2020年成立F16維修中心，讓台灣有了軍機自主維修能力，「期待美方支持開發下一代戰機，合作開發軍機發動機、航電系統、飛控與環控系統，並爭取漢翔成為無人機量產中心。」

工業電腦大廠研華（2395）董事何春盛指出，台灣工業電腦的全球市佔率高達8成以上，因這種產品高度穩定性、信賴性，會被應用在國防領域。（圖／研華提供）

業者透露，中科院9款軍用無人機技術可望逐步釋出，而民間雷虎（8033）、經緯航太、中光電（5371）、神通資訊、自強工程顧問、佳世達（2352）、長榮航太（2645）、富蘭登科技、智飛科技等具有相關技術。

在全球軍工議題最早展露頭角的是台灣ICT產業。研華的工業電腦十年來獲美國、英國、以色列等軍工產業都直接或間接採用，而漢翔是F16戰鬥機最大獲授權的亞洲後勤維修中心，研華也有供應漢翔嵌入式電腦。

工業電腦大廠研華（2395）董事何春盛指出，台灣工業電腦的全球市佔率高達8成以上，因這種產品高度穩定性、信賴性，會被應用在國防領域，「所以美方會來台灣，同時是鞏固全球的國防安全。」「這次美國軍工產業來台，將有助台美深化合作，研華將從原先賣電腦、走向賣次系統或整系統，幫助更多相關公司參與商機。」

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