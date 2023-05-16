台灣拳擊近幾年在國際賽上表現斐然，去年亞錦賽獲得一金三銅的佳績，就連在2020東京奧運的成績都相當亮眼，但時報周刊CTWANT卻接獲爆料，帶隊征戰東京奧運的L姓拳擊教練性騷擾國家代表隊選手，不僅強吻還以按摩之名亂摸，讓選手W感到極度的不適。

爆料者提到L姓教練過去就有騷擾選手的前科，而在東京奧運資格賽期間，L姓教練以要幫體重偏輕的選手W煮玉米濃湯及按摩為由，進入選手W的房間，按摩到一半L姓教練卻突然趴在選手W身上，接著用手抓選手W的胸部，選手W立刻慌忙推開，但L姓教練仍繼續強吻，之後L姓教練裝得像沒事一樣繼續煮玉米濃湯，留下一句「記得喝」就離開了房間。

隔天晚上L姓教練又到選手W的房間，並直接躺在床上，還要選手W躺在他的手臂上，選手W害怕拒絕，L姓教練才默默離開房間；爆料者表示選手W覺得相當無助，因為她即將要去運動員的最高殿堂奧運，擔心若是將這些遭遇說出來，會影響到她的訓練，L姓教練還對她說：「可以成就妳，也可以毀了妳。」選手W只好忍氣吞聲，但也嚴重影響到她的心理狀態及訓練。

不過事情並沒有好轉，之後出國比賽的行程中，L姓教練多次以「防護員不積極幫隊員治療」為由，要選手W及學妹到他房間按摩，爆料者透露即使選手W提出抗議，L姓教練仍堅持要按完才讓她們離開，而且從原本的手臂、背跟小腿，慢慢增加到屁股和大腿，甚至還碰到大腿內側，完全不顧選手們的感受。

關於L姓教練的惡行，本刊向受害者選手W求證，選手W證實所有爆料內容都是真的，因為無法忍受教練的行為，而且擔心他會故技重施，讓其他選手受害，因此已經向國家訓練中心申訴近年來教練對她持續的性騷擾。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

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