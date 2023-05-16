今、明兩天多雲時晴，全台高溫上看34度，日夜溫差大。梅雨季第3、4波鋒面接近中，周四起天氣轉趨不穩定，半個台灣有短暫雨機率；周末鋒面移出，天氣稍好轉；下周再一波鋒面報到，水氣又回到西半部。

今年梅雨季過了兩星期，仍嗅不到「入梅」氣味。最新模式模擬，今、明兩天多雲時晴，白天暖熱如夏、早晚微涼。各地氣溫：北部18至33度、中部21至34度、南部20至34度、東部18至33度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，梅雨季的第3波鋒面結構不強，預計周四接近，西部有局部短暫陣雨。周五受鋒面影響，各地降雨機率提高，吳提醒，「偶有小範圍強對流在其中發展」。

周末鋒面東移，天氣稍微好轉，不過整個環境不太穩定，西半部仍有短暫雨，午後機率又略高。後頭還有一波，第4波鋒面將於下周一（22日）接近，下雨範圍仍以西部為主，降水強度、影響時間有待觀察。