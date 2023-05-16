今、明兩天多雲時晴，全台高溫上看34度，日夜溫差大。梅雨季第3、4波鋒面接近中，周四起天氣轉趨不穩定，半個台灣有短暫雨機率；周末鋒面移出，天氣稍好轉；下周再一波鋒面報到，水氣又回到西半部。
今年梅雨季過了兩星期，仍嗅不到「入梅」氣味。最新模式模擬，今、明兩天多雲時晴，白天暖熱如夏、早晚微涼。各地氣溫：北部18至33度、中部21至34度、南部20至34度、東部18至33度。
氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，梅雨季的第3波鋒面結構不強，預計周四接近，西部有局部短暫陣雨。周五受鋒面影響，各地降雨機率提高，吳提醒，「偶有小範圍強對流在其中發展」。
周末鋒面東移，天氣稍微好轉，不過整個環境不太穩定，西半部仍有短暫雨，午後機率又略高。後頭還有一波，第4波鋒面將於下周一（22日）接近，下雨範圍仍以西部為主，降水強度、影響時間有待觀察。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。