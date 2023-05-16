女星陳喬恩以演員身分出道，因演出《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》被受關注，此外她曾是女團「七朵花」成員之一，而近年來她將事業版圖拓展至大陸，日前她參加綜藝節目與大陸女星謝娜一同穿上美劇《破產姐妹》（2 Broke Girls）的服裝，頂著金色假髮造型的她，讓粉絲看了為之一亮。

陳喬恩日前在IG上分享一系列的金髮cos照，可見她為符合《破產姐妹》劇中Caroline的角色形象，除化上豔麗妝容，還特別戴上金色長直髮，讓她本就白皙的皮膚因金髮而更顯白，謝娜則是cos成另一個角色Max，而她也曬出與謝娜的合照，並在文中寫下她與謝娜的組合是「Max娜and Caroline恩」。

貼文曝光後，粉絲們紛紛留言「看了很多張才認出來是誰啊」、「好像洋娃娃喔」、「金髮真的很炫酷，個性有活力」、「兩位小姐姐發光的美貌是真實存在的嗎」、「性感爆表」、「要不要染個金髮吧！美死啦」、「好像洋娃娃」、「金粉芭比娃娃」，更有人在敲碗期待《萌探探探案3》趕快播出。

事實上，除了陳喬恩和謝娜之外，其他參與節目《萌探探探案3》的藝人也有各自cosplay不同角色，包括先前曾被拍到扮成「妙麗」的趙麗穎、穿著《灌籃高手》球衣的吳建豪等等，讓粉絲相當期待節目播出效果。