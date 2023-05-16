近期兩岸關係相當緊張，2024總統大選更被藍營強調是「戰爭與和平」的抉擇。而退役海軍上校、軍事專家楊于勝研判，一旦兩岸不幸爆發戰爭，台灣最危險的地方，會是大都市，因為按照過去的例子，大都市恐會在戰爭爆發之初第一個被攻擊。

《中評社》今（16）日報導，楊于勝受訪表示，一旦戰爭爆發，共軍在第一時間就會對軍民兩用機場、發電廠、煉油廠、高山雷達站等關鍵基礎設施發動攻擊，而面對打擊，國軍也恐無法一直開著機動雷達應對，一旦國軍的「眼睛」瞎掉後，全台都是戰場、都會非常危險，其中大都市「更是險中之險」。

楊于勝指出，從波斯灣戰爭以來，各個國家都是採用攻擊大都市的作戰模式，因為它們都希望速戰速決，迅速瓦解對手民心意志，而此舉也具有非常大的威懾作用。他以2022年爆發至今的俄烏戰爭為例，提到俄軍在戰爭爆發之初迅速攻打烏克蘭首都基輔，導致大批烏國難民逃往邊境。

楊于勝也分析，一旦台灣的雷達、電偵裝備失去功能後，以共軍現在的軍事科技及兩岸距離如此之近，可能會派出空降部隊降落至台灣的大都市外圍開始攻擊，或是採用運兵直升機載送步兵進行機動空降，「解放軍真的僅止於傳統兩棲作戰艦登陸的方式嗎？」