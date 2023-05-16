華紙首季營收54.7億元，季減4.78％、年減1.12％，為近1年半低點，營業毛利3.26億元，毛利率6％，營業虧損1.45億元，較上季獲利0.55億元轉虧。華紙主要產品為特殊紙、紙與紙板、紙漿等，受到全球不景氣影響，漿紙價、量呈現弱勢。

華紙15日舉行法說會，陳瑞和強調，目前最頭大的問題，是原物料成本居高不下，上半年木片價格最高時，年增率高達45％，近期雖有下降，平均年增率仍在30％；反觀國際短纖紙漿需求低迷，每噸漿價自去年第四季的900美元高點，今年首季降至750美元，目前約500美元，達近3年低點。亦即，木片跌幅趕不上漿價，壓抑獲利。

由於市場需求疲弱、買家要求降價，巴西主要漿廠在3月中急速降價，在短短二、三周內每噸漿價急跌約200美元，引發大陸買家瘋狂搶購，市場需求已見回升。加上漿廠因木片價格較高，紛紛提前歲修，預估第二季產量減少數十萬噸，在供給減、需求增下，陳瑞和預估，漿價有機會反彈。

由於不景氣持續，在漿價向下修正趨勢未見緩解，木片價格走跌卻有限下，紙品市場觀望氣氛濃厚，為華紙營運增添挑戰，將機動調整產銷結構，降低衝擊。