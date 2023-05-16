一位在台灣居住10年的美國籍YouTuber「Teddy Lai 賴泰迪」近日發布一則影片，隨機街訪了一位白衫阿伯，對方用流暢的英文與他對答，讓他非常驚艷，後來才從朋友口中得知，這不是一個普通的阿伯，這是「台灣英語教父」賴世雄，引起網友熱議。

美國籍YouTuber「Teddy Lai 賴泰迪」近日分享影片說，街訪路人請大家點評他的中文，竟意外訪到一位來頭不小的「白衫阿伯」，他起初並不知道這個人是誰，後來才從朋友口中得知這是有「台灣英語教父」稱譽的賴世雄，因此最近他PO出與賴世雄的訪談影片，也在標題說「遇到的時候不知道他是有名的老師！」

短短5分鐘的影片，內容主要是賴泰迪詢問賴世雄是怎麼自學英文的，吸引了141萬人觀賞，引起網友熱議。「幾乎所有的台灣人都使用過他編輯的英文教材，他是台灣學習英文的指標人物」、「是賴世雄老師，台灣英語補教界的傳奇」、「他是台灣英文教學界的神，個人認為沒有任何人能夠超越賴老師」。

一名網友將影片轉發到PTT上表示，這位白衫阿伯用英文和YouTuber對答如流，用字也非常艱澀，但竟然是自學的，只能說自學能講到這個程度很厲害。再度掀起網友討論，「超強阿伯」、「他發音比大多數台灣人好」、「70幾歲這種英文程度堪稱超強的好嗎」、「我前天也是嚇到，在他那個年代，學英文根本超難，真的強」。