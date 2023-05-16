不少外國人大讚台灣人很友善，台灣亞洲交流基金會（TAEF）訪問學者胡莎娜（Sana Hashmi）表示，近日一名印度旅客來台和好友到好市多買披薩，在賣場享用後把吃剩的披薩打包，搭台北捷運回住處，卻忘了把披薩帶下車，隔天再詢問站務員，對方說披薩還冰在捷運終點站的冰箱內，成功找回披薩讓該名印度人驚奇，大讚台灣超級安全、台灣人超級善良，胡莎娜也說，「這就是台灣，證明台灣人都很有愛心。」

胡莎娜近日於個人推特轉貼一則貼文，一名印度旅客來台旅遊，和好友到好市多買披薩，兩人在賣場大快朵頤，因披薩份量太大，只好把吃不完的披薩打包，兩人搭捷運回到住處，卻把披薩忘在捷運車廂裡，由於當天天色已晚，只好隔天再到捷運站尋求站務人員協助。

隔天他們到捷運站向站務員表示，昨晚把披薩忘在車廂內，沒想到站務員向他們表示，昨日收班發現有旅客沒帶走的食物，目前放在終點站的冰箱內，他們順利找回披薩，開心得不得了，大讚台灣超級安全、台灣人超級善良。

胡莎娜也說，這是一個很棒的故事，印度人在台灣捷運遺失披薩，隔天還能找回，「這就是台灣，證明台灣人都很有愛心。」