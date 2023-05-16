對於近期屢有民眾反映國內旅遊住宿價格CP值不高，觀光局經瞭解後指出，主要受疫情衝擊，各項原物料價格續漲及基本工資逐年調升，進而推升房價。其中，2022年觀光旅館平均房價4195元雖創近年新高，但僅有36家、約30％高於平均房價。

而2022年一般旅館平均房價2479元，亦創近年新高，但觀光局指出，高於平均房價的一般旅館僅占25％。至於民宿2022年平均房價2487元，亦為近年新高，但高於平均房價的民宿則約34％。

觀光局分析，高於平均房價的旅宿多位於熱門景區，顯示疫後國旅型態改變，在國內進行精緻旅遊或度假型行程受青睞，加上疫情逐步解封，對旅宿的住房需求隨之提高，使2022年旅宿平均房價隨之提升。

觀光局表示，國人習慣於周休二日或連假安排出遊，造成假日時住宿需求大增，住宿價格隨之高漲。對此鼓勵民眾，盡量選擇於平日、非旺季時出遊，除了可享受較實惠的優宿價格，亦可有更舒適的旅遊環境。

觀光局表示，民眾可於「優宿專區」依自身需求以旅宿名稱、縣市、金額等類別進行搜尋旅宿業優惠方案，再進一步洽業者聯繫訂房。截至15日，全台已有400多家旅宿業者提供平日優惠方案，其中以屏東縣73家、台北市59家、台東縣50家旅宿業者最踴躍參與。

其中，多家旅宿業者提出高折扣優惠，如高雄晶英推出早鳥限定住房24折、花蓮瑞穗天合推出高年級禮遇年滿55歲以上住房最高31折、台北亞都麗緻打32折、台中市長榮桂冠及福華大飯店34折，另有業者提供房等升級、入住第2晚房費最多可享半價折扣、住宿加贈高級下午茶及消夜、套裝行程等多元優惠。