紐西蘭首都威靈頓青年旅館大火

紐西蘭首都威靈頓一家4層樓旅館周二（16日）凌晨驚傳大火，總理希金斯（Chris Hipkins）證實，至少有6人喪生，由於有人失蹤，死亡人數很可能增加，但不會超過10人。消防和應急地區指揮官派亞特（Nick Pyatt）說，這是威靈頓「最大的惡夢」。

綜合外電16日報導，火勢在當地凌晨12:25爆發後，有超過52人撤離，但仍有11人失蹤。好閒旅社（Loafers Lodge Hostel）有92個房間，除了醫院員工外，住在裡面的還有被澳洲驅逐出境的紐西蘭人、肉類工人、養老者和社區監獄釋放的更生人。雖然目前懷疑有縱火的可能，但仍需要進行調查。

由於火勢猛烈，有5人需要靠直升機從屋頂救出，而有些人為了逃生，甚至不惜從3樓窗口跳下，其中1人身受重傷。到凌晨4點時，至少有20輛消防車和多達90名消防人員前來，設法撲滅火勢。而派亞特說，由於建築內有石棉，因此力促當地居民戴口罩，並關閉門窗，以免吸入對人體有害的石棉纖維。

#BREAKING: Multiple people have been killed after a fire ripped through a hostel in Wellington, New Zealand.#9Today | WATCH LIVE 5.30am pic.twitter.com/eyZSqAwLdU — The Today Show (@TheTodayShow) May 15, 2023

#Wellington fire at Newtown’s Loafers Lodge: Multiple people dead after large fire breaks out

At least six people are dead and up to 30 people are believed unaccounted for after a blaze broke out at a four-storey hostel building in central Wellington overnight pic.twitter.com/dRHHfpHL2K — sync (@syncmedia24) May 15, 2023

希金斯說，威靈頓是個人際關係緊密的小社區，而這實在是場悲劇。當媒體要求他回應緊急救援人員提及，有關建築內沒有消防灑水器的評論時，他說，目前並未規定，要求紐西蘭較舊的建築必須裝灑水裝置。而紐西蘭消防和緊急救援事務副國家指揮官納利（Brendan Nally）說，雖然他們不負責建築法規，但要是旅館有裝消防灑水裝置，大家就不會置身於目前的狀況了。