國民黨將於明(17)日徵召2024總統參選人，各界高度關注。國民黨台北市議員秦慧珠認為，鴻海創辦人郭台銘趁新北市長侯友宜在新北市議會備詢動作頻頻，見了藍委、中常委、縣市長等，此舉也顯示出侯民調領先，郭在追趕。秦慧珠強調，侯友宜優勢比較高。

依《中國時報》報導，郭台銘14日宴請國民黨中常委，遭質疑有有綁樁、賄選之嫌。此外，有位資深中常委也強調，並不會因為一頓飯影響立場，郭此舉為時已晚，並直言郭「平時不燒香，臨時抱佛腳」。

秦慧珠今(16)日接受《中評社》訪問時也表示，郭台銘趁侯友宜在新北市議會備詢時，去金門談九二共識，又去見藍委、中常委、縣市長等人，這些動作顯示出郭台銘民調並未領先，反而是侯領先、郭在追趕。

此外，就「耐打度」而言，秦慧珠認為，侯友宜已經歷2次大選，該被檢驗的缺點都被檢驗過，遭受到的攻擊強度將會比郭少，因此黨內也比較多人支持侯友宜。秦慧珠表示，侯友宜若遭攻擊，就像棉花一樣不容易失分；反觀郭台銘若面對攻擊，回應會過頭且動怒反擊他人。

國民黨明將徵召2024總統參選人，秦慧珠強調，侯友宜的優勢確實比郭台銘高。