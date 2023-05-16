台北市內湖某托嬰中心日前爆出虐童事件，公辦民營托嬰中心監視畫面上傳雲端因此成為討論焦點，李彥秀自認經她努力，北市今年就會在81所公辦民營的托嬰中心進行試辦，不料卻仍遭民進黨立委高嘉瑜攻擊，因此李彥秀酸「分裂綠營選民的，難道不是高嘉瑜委員本人嗎？」

台北市長蔣萬安昨（15）日赴台北市議會進行專案報告並備詢，針對公辦民營托嬰中心監視畫面上傳雲端，雖然北市社會局長姚淑文先前有說將在明年編列預算，但李彥秀指出「今年還有6個月」，希望能爭取在今年就正式上路，最後蔣承諾會請社會局進行盤點，若預算充足就直接做，不足的話將考慮使用第二預備金。

事後，李彥秀在臉書爆料，當她在認真準備質詢資料時，竟收到媒體來電，希望她回應高嘉瑜指責自己「貪得無厭」的批評，讓她感嘆說「從政最大的無奈，就是當你在努力為孩子與市民爭取權益流下汗水的同時，對手卻不斷地對你噴口水！」

李彥秀酸，過去高嘉瑜狂蹭民眾黨主席柯文哲，還批鬥自己的黨內同志，早就被罵「為了選票，貪得無厭」，不解如今怎會用這樣的話來攻擊別人。她更指出，高以「貪得無厭」形容要選立委的她，更以「別有用心」來攻擊有意投入立委選舉醫師吳欣岱，「高委員何不乾脆宣布港湖獨立，立委職務永不輪替？」