勇士隊季後賽失利之後，後衛普爾（Jordan Poole）、前鋒卓雷蒙格林（Draymond Green）至少還要再當1季隊友，但兩人的關係未見好轉。普爾告訴美媒《The Ringer》說：「我沒有辦法回答你，除此之外，我們只是球場上的隊友，我們試圖要打贏比賽。」

普爾強調他和格林只是普通的同事關係，「我們來了，我們要在場上爭奪總冠軍，我們是隊友，公事公辦，真的就是如此而已，打從一開始就是如此，這些都是生意，這是籃球。」

美媒NBC指出，在季前訓練營格林揮拳攻擊普爾之前，普爾的態度明顯不是這樣的，他曾稱呼格林是他的大哥，並且很欣賞格林的直言性格。如今普爾強調一切只剩球場上的合作關係，可說是冷淡至極。格林擁有1季球員選項可留隊，他也有計畫生涯都不轉隊，普爾則是在去年10月中獲得4年1.4億美元肥約，他恐怕還有很長時間都要看到格林的臉。

普爾是勇士去年摘冠的重要拼圖，對戰金塊系列賽繳出場均21分、54.8%投籃命中率（外線48.4%），西決對戰獨行俠更是達到63.6%投籃命中率。然而今年季後賽對戰國王和湖人，普爾卻大跌至34%命中率（外線25%），得分也減半。美媒NBCS記者報導，勇士G4輸給湖人之後（1勝3負落後），普爾顯得非常挫折，造成更衣室裡氣氛凝重。