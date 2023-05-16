兩性關係作家「口罩男」，因為常針對婚姻發心靈雞湯文，在臉書擁有67萬粉絲追蹤的超高人氣，不過近來傳出與跟結婚11年的老婆「曾樂兒」鬧婚變，目前正協議離婚，對此，網紅潔哥發文嘲諷：「心靈雞湯文很多是唬爛的」。

口罩男爆出婚變後，老婆樂兒意有所指地說：「沒有人想生病，但有些事就是無法控制⋯我也會積極治療，請停止看笑話吧」，對此，他表示不想聽任何相關輿論，並發出聲明：「我相信司法會明辨真相，我已保留相關證據資料，一切交由司法單位」，強調不公開證據是為了保護家人，也是給樂兒最後的溫柔，但仍不忘提醒老婆「請愛惜自己的身體，好好治療」。

對於口罩男婚變一事鬧得沸沸揚揚，潔哥表示婚姻相當現實，夫妻倆就是靠著吵架溝通進行磨合，各自讓步後繼續生活下去，而非像童話故事那般，公主王子結婚後就過著幸福快樂的日子，接著強調：「心靈雞湯文很多都是唬爛的，請各位面對現實」，不過她也透露先前分享感情文時，被網友糾正感情偏差外，還被要求看口罩男的文章，潔哥則是指出：「他的婚姻生活實在給人太夢幻了」。

對此，網友紛紛留言：「我遇到是我退一步，對方就進一步，等退無可退，婚姻就結束了」、「完美感情只有在童話故事裡，現實還是踏實點」、「公主與王子只存在童話故事，現實生活只有柴米油鹽醬醋茶」。