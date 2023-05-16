網家第1季合併營收為101.56億元，年減13.3％，合併營業損失1.18億元，合併稅前淨損0.41億元，合併稅後淨損為0.81億元，歸屬於母公司業主稅後淨損1.21億元，每股虧損0.96元。

網家指出，旗下事業體方面，專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂成長動能穩健，持續拓展策略合作夥伴；金融科技事業目前主要包含廿一世紀數位科技、拍付國際、喬睿科技，同時擁有To C端（面向消費者）與To B 端（面向商家企業）的FinTech服務產品，第1季營收3.88億元，年成長率逾20％，今年將持續推出創新型服務。

此外，網家集團也於今年第1季啟動集團組織重整案，完成商店街、露天市集的組織與商業模式重組，將有利落實及健全營運計畫，以追求各事業體垂直領域綜效極大化，強化集團交易市集業務。

網家旗下林口A7智慧物流園區已於今年1月起分層分區啟用，並自2月起逐步開始認列包含租金及倉儲設備等相關支出，短中期面臨較大費用壓力，除針對既有倉庫進行合併收整，未來將借重林口A7智慧物流園區的量能，同時積極拓展第三方倉儲業務，長期對於出貨速度的提升、倉儲物流和延伸成本的持穩將逐漸展現。

根據產業預測，3C家電等消費性電子產品買氣下半年有望回溫，第3至第4季隨著各大品牌新機新品上市，亦將有效拉抬傳統銷售旺季買氣。網家樂觀看待下半年整體內需消費市場景氣將漸入佳境，電商仍是長期成長態勢。

另外，旗下PChome 24h購物聚焦五大方針，1、持續深耕鞏固3C家電的市佔優勢，強化最新3C夯品都在PChome；2、積極加強生活百貨類商品的競爭力，擴展與直營品牌的合作及商品開發的豐富度；3、推出更貼近用戶族群的商品策展和個人化推薦、創造用戶需求；4、加快介面改版特別是移動端進程，積極改善使用者體驗；5、隨著林口A7智慧物流園區加入營運提升整體量能，持續優化全區配送時效。