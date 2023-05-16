股神巴菲特旗下波克夏公司繼去年第4季重砍台積電ADR持股逾86%之後，最新申報文件顯示，巴菲特今年第1季已進一步出清剩下持股。

根據美國證券交易所（SEC）公布的13F文件，巴菲特旗下波克夏持股台積電ADR部位，已經歸零。

路透社報導，本月稍早巴菲特在波克夏股東會上被追問為何出脫台積電，他直言台積電是一間很好的公司，但是不喜歡公司「地點」，凸顯了地緣政治考量。

巴菲特強調，台積電所在地點是他調整投資策略的主要考量，稱資金配置在日本比在台灣好，讓他更自在一些，「這就是現實」。