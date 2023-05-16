疫情前在台灣四處可見日本妹來玩，但不少人發現解封後，來台的日本遊客似乎變少了。根據旅遊電商平台KKday發布的「解封後入境旅遊洞察」，也印證此事，統計去年10月中解封至今，海外旅客量來台最多的是韓國，第二名才是日本，接著是港澳、新加坡、馬來西亞，其中新加坡旅客消費力最高。

KKday昨公布「解封後入境旅遊洞察」報告，以KKday台灣市場為基準，去年10月中解封至今，入境旅遊業績已較疫情前同期恢復4成，其中海外遊客來台前5名為韓國、日本、港澳、新加坡、馬來西亞；最愛的熱門旅遊地為雙北，其次依序為台中、高雄、台南。

KKday報告指出，旅客來台最受歡迎景點為台北101觀景台，第二名是故宮博物院，此外九份，太魯閣、阿里山也是海外旅客來台必訪景點。

KKday表示，目前海外旅客來台7成都集中在都會區，另外3成是去嘉義、花蓮、南投、墾丁等，尤其韓國旅客最愛去花東旅遊。有趣的是，每個國家旅客來台喜好都不一樣，韓國人喜歡吃台味餐廳，日本人必訪九份，港澳旅客玩最遠，新加坡旅客則是消費力最高。