北市一名李姓設計師與女友小婷（化名）交往7年，期間李男數度偷拍小婷洗澡、性愛照，小婷發現後怒告妨害秘密，事後2人達成和解獲不起訴，怎料李男竟挾怨報復，將小婷的私密照以4500元出售，小婷得知後氣炸再度提告；法官依犯販賣無故竊錄他人非公開身體隱私部位罪，判處李男有期徒刑10月，緩刑3年。

據判決書指出，李男與女友小婷（化名）在2010年至2017年間交往，期間2人發生親密關係時，李男數度無故以設備竊拍小婷之入浴照、性愛照等隱私部位之私密照片，小婷發現怒提妨害秘密告訴，後續2人轉介調解成立，檢察官以緩起訴處分確定。

豈料，同年5月8日，李男竟以4500元之對價，將竊拍小婷照片所存取之雲端連結提供與買方之方式出售，經小婷友人發現後告知，小婷再度報警提告。

法官審酌李男不思以正途獲取財物，竟以交往期間所拍攝小婷之身體隱私部位照片為販售標的，致其身心受創，李男所為顯然欠缺尊重他人隱私之觀念，並嚴重破壞社會善良風俗，實屬不該，殊值非難；法官考量其犯後終能坦承犯行之犯後態度，且已與小婷達成和解並賠償150萬元完畢，法官依犯販賣無故竊錄他人非公開身體隱私部位罪，判處李男有期徒刑10月，緩刑3年。

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