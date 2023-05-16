南韓實況直播主「企鵝妹Jinny」（柳允進）近期來台直播徒步環島，在網路上享有高人氣的她，每次開直播都會引發話題，她近日接到媽媽電話表示，看她直播環島「很危險」，希望她趕快回家，而因為此事有網友就挖出企鵝妹過去在唱完KTV後醉倒在路邊還開直播，當時媽媽見狀也急忙從韓國打電話來台求救。

企鵝妹近日開直播表示接到媽媽來電，家人看她直播做瘋狂的事「感覺很危險」因此希望她回家，但企鵝妹卻還是想繼續完成挑戰，接著，解釋她漢字名「允進」的意義是「always going forward for the first place（永遠往前衝）」所以會繼續完成徒步環台之旅。

事實上，這不是企鵝妹第一次在台灣讓媽媽擔心，她還在台大念語言學校時，曾把自己裝扮成櫻桃小丸子後與好友到餐廳用餐喝酒，接著又到東區KTV唱歌續攤，但當時已經喝醉的企鵝妹，除臉上的妝都花了，唱歌時也不停將麥克風往嘴裡塞。

結束聚會搖搖晃晃走出KTV的她，還直接跪倒在地抬起頭來時，看得出她眼神渙散，最後不勝酒力直接就地趴倒在地，然而，當時的過程企鵝妹一直都開著直播，且有6000名網友在線上觀看，幸好企鵝妹的媽媽也在其線上，趕緊打給同樣在台灣企鵝妹的弟弟前去救援，才避免了意外發生。

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