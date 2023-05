南韓實況直播主「企鵝妹Jinny」(柳允進)近期來台直播徒步環島,在網路上享有高人氣的她,每次開直播都會引發話題,她近日接到媽媽電話表示,看她直播環島「很危險」,希望她趕快回家,而因為此事有網友就挖出企鵝妹過去在唱完KTV後醉倒在路邊還開直播,當時媽媽見狀也急忙從韓國打電話來台求救。

企鵝妹近日開直播表示接到媽媽來電,家人看她直播做瘋狂的事「感覺很危險」因此希望她回家,但企鵝妹卻還是想繼續完成挑戰,接著,解釋她漢字名「允進」的意義是「always going forward for the first place(永遠往前衝)」所以會繼續完成徒步環台之旅。

事實上,這不是企鵝妹第一次在台灣讓媽媽擔心,她還在台大念語言學校時,曾把自己裝扮成櫻桃小丸子後與好友到餐廳用餐喝酒,接著又到東區KTV唱歌續攤,但當時已經喝醉的企鵝妹,除臉上的妝都花了,唱歌時也不停將麥克風往嘴裡塞。

結束聚會搖搖晃晃走出KTV的她,還直接跪倒在地抬起頭來時,看得出她眼神渙散,最後不勝酒力直接就地趴倒在地,然而,當時的過程企鵝妹一直都開著直播,且有6000名網友在線上觀看,幸好企鵝妹的媽媽也在其線上,趕緊打給同樣在台灣企鵝妹的弟弟前去救援,才避免了意外發生。

