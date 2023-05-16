抗暑需求加上政府節能補助助攻，刺激涼夏家電買氣狂飆，根據富邦媒旗下momo購物網統計，5月至今涼夏家電買氣年增已達近90%，為助消費者精準購入涼夏家電，momo打造「冷房能力試算」服務，輕鬆輸入空間坪數並勾選環境條件，一鍵替消費者找出適合的空調規格。

富邦媒momo亦自即日起至5月31日推出《空調迎夏採購節》活動，網羅日立、國際、聲寶、東元、台灣三洋等品牌，提供冷暖空調及移動式空調優惠35折起，限時再享指定商品最高送1,500元mo幣、滿額大方送14吋立扇、28家銀行最高回饋20%等多重好康，搭配政府節能家電汰換與貨物稅補助，最高再省5000元。

momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，4月合併營收約為79.6億元，年增4.1%，再創歷年同月新高，其中momo網路購物營運表現亦改寫歷史同期最佳表現，業績佔比達96%，營收較去年同期成長5.5%；累計前4月合併營收為330.8億元，較去年同期成長8.2%，亦創歷年同期新高。