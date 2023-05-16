智崴集團指出，中東地區政府積極發展娛樂產業。以沙烏地阿拉伯為例，該國宣布，計畫在境內興建20座娛樂設施、50家戲院和2座大型主題樂園。其他中東國家也在積極推動體感娛樂的建設，預計娛樂產業將迎來高度發展，市場需求強烈，令人期待。

智崴第1季每股虧損0.15元，連續兩季虧損，但公司對下半年市場的展望相當樂觀，將持續提供完整的飛行劇院產品線、多樣化的遊樂設備、專業的主題設計和豐富的數位內容，以開拓更廣大的市場，為客戶提供全方位的解決方案。