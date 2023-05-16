國1北上中壢段「4車追撞」車流一度紫爆 回堵5公里 08:272023/05/16 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1北上中壢段「4車追撞」車流一度紫爆，回堵5公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（16日）上午7時50分，國道1號北向61.6K、中壢路段，發生4輛自小客車追撞事故，佔用內線，造成後方車流回堵5公里，該路段時速一度「紫爆」，目前仍在疏導，高公局提醒用路人小心駕駛。 上班族抓狂！國3北向中和隧道「大小車追撞」紫爆6公里 三重警盜小隊長帳號查豆花妹個資 22名人受害 下場慘了 「刺客列傳」63歲畫家洪天宇陳屍畫室 估死亡逾1周 #國1 #北上 #中壢 #追撞 #紫爆 也許您會感興趣 推薦閱讀 用路人注意！國1北上楊梅段「4車連環撞」紫爆回堵5公里 11:262023/05/08 社會 下雨天上班注意！國1北上新竹段「3車追撞」回堵5公里 08:382023/05/08 社會 國3貨車失控自撞翻覆「車頭全凹陷」 再追撞2車慘狀曝光 16:022023/05/12 社會 國道1深夜3車追撞車禍 特斯拉衰遭波及 11:082023/05/12 社會 花蓮玉里大橋南下橋今拆除重建 北上維持雙向通行 13:322023/05/08 生活 1周大嬰兒突呼吸不穩乾嘔 阿SIR飛車送醫急救 15:512023/05/07 社會 桃園某托嬰中心「突爆離職潮」 家長錯愕 市府介入處理 20:262023/05/06 生活 蘆洲兩車追撞雙雙失控 差點衝進路旁加油站 21:142023/05/12 社會 中壢殯葬園區 新建火化爐預計6月動工 17:272023/05/14 寶島 扁救子北上趴趴走仍調查中 矯正署今准扁第34度展延保外醫治 19:482023/05/04 社會 上下班常回堵！ 台南觀海橋車道重新配置 09:502023/05/10 生活 岡山嚴重車禍！自小客連環撞 3女騎士送醫1人不治 11:252023/05/06 社會 中壢中正公園停車場工程進行中 居民怨沒做溝通 17:022023/05/08 寶島 電動車違規左轉！後座男倒地「遭2車輾頭亡」 騎士逃走 16:322023/05/05 社會 黃豪平遭砂石車追撞「驚悚畫面曝光」 情緒潰堤淚吐：活著真好 09:532023/05/05 娛樂 8點檔男神陳冠霖出事了！遭後車追撞「安全氣囊爆開」 20:212023/05/15 娛樂 岡山車禍再添1魂！陸軍裝甲564旅官兵打滑追撞 女騎士送醫不治 15:342023/05/06 社會 苗栗縣長鍾東錦會勘 研擬解決頭份交流道壅塞問題 20:032023/05/11 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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