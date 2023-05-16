衡量紐約州當下商業發展狀況的製造業活動指標，紐約聯邦銀行製造業指數，5月為負31.8，創今年元月以來最低。同時，預估值為負3.75，上個月則是正10.8。

投資管理業者Ingalls & Snyder認為，由經濟數據的優劣來判斷股價走勢不太容易，因為沒有一定的標準。就像現在一樣，市場希望美國經濟成長不要那麼強，以便阻止通膨繼續上漲，但矛盾的是不希望弱到變成是衰退狀況。

還有美債天花板的問題尚未解決，也讓美股增添不少觀望氣氛。目前普遍認為，這次總統拜登與眾議院議長麥卡錫的會談，不太可能達成共識，因為一定要相互妥協才可，但現在看不出來雙方誰要先低頭。

最新美股收盤行情，道瓊上漲47.98點或0.14%，收33,348.6點。NASDAQ上漲80.47點或0.66%，收12,365.21點。S&P500上漲12.2點或0.3%，收4,136.28點。費城半導體更是上漲79.8點或2.68%，收3,052.64點。

投資公司Loop Capital將Meta從持有上修為買進後，股價上漲2.16%，成為對那斯達克以及標普500中，漲勢較大的個股之一。在費半指數中，除了美光飆升6.11%外，應用材料大漲4.32%，英特爾也大漲近3%。

本周的經濟數據重點將放是美國零售銷售、每周申請就業補助人數以及房屋數據等。還有，聯準會主席預定在美東時間19日發表談話。聯準會內有不少官員認為，美國利率還是會在高檔位置，跟一般猜測年底可望降息的期待不太一樣。

標普500指數中的11大類股，原物料漲0.85%最多，其次是金融漲0.82%，以及科技漲0.74%。表現最不好的是公用事業跌1.24%，消費必需品跌0.27%，房地產也跌0.24%。

美股成交量為90.6億股，而過去20個交易日的日均量為111億股。在上漲與下跌家數方面，紐約證交所是2.1比1。至於那斯達克則是1.85比1。標普500中9檔創52周新高與7檔新低，那斯達克則是59檔新高以及136檔新低。