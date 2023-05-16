小編今（16）日精選5件不可不知的國內外財經大事。近來個資外洩頻傳，有民眾在誠品網購書籍，卻接到「統戰市調」詐騙電話，數位部已要求誠品說明，並於今（16）日會同資安院與警方前往進行實地行政調查；此外，統聯客運15日也傳出個資外洩，目前緊急關閉官網及APP訂票功能。交通部公路總局表示，預計2天有初步調查結果。

【1】誠品、統聯傳個資外洩 主管機關開查

對於誠品疑似再發生個資外洩事件，數位部產業署表示，第一時間即要求誠品於15日來說明。 對此，誠品說明，目前正調查個資外洩事故原因，願意全力配合主管機關調查作業並提供相關佐證資料，持續強化資訊安全防護。

【2】壽險首季身家 回升逾3千億

壽險業逐漸走出谷底。21家壽險公司首季財報全數出爐，受到匯兌成本高漲、可實現資本利得不多的衝擊，壽險業首季稅後虧損152億元，但受惠股市回溫，壽險淨值下金融資產價值回升逾3,200億元，首季綜合損益3,146億元，創四年來同期最佳。

【3】周休三日？勞動部：跨部會討論

有民眾日前於公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」，並獲得逾5,000人連署、通過成案門檻，政府必須要在6月26日前回應。對此，勞動部15日表示，「周休三日」將不只影響勞工，還包含軍公教，甚至進一步影響學生上課時間，牽涉層面相當廣泛、須進一步邀集教育部等相關部會共同討論。

【4】巴菲特加持 日股東證寫30年新高

「股神」巴菲特加持，日股持續吸引外資買盤進駐，加上日圓疲弱、帶動多頭大舉買進績優股激勵，日股15日買氣活絡，收盤甚至站上1年半以來高點。高盛證券表示，受到基本面穩健與對結構性改革預期的利多支撐，日股後市依然看漲。

【5】避險氛圍濃 美元攀5周新高

由於投資人認為美國聯準會（Fed）升息機率上揚、通膨疑慮揮之不去，以及全球經濟前景疲軟，帶動避險情緒支撐美元走強，繼上周創下去年9月以來最大周線漲幅後，15日美元持續升值，站上5周新高。