一對陳姓夫婦結婚後就因感情不睦分居，妻子搬回娘家住後結交男友，還經常到外地出遊共宿被丈夫抓包，遭怒告求償200萬。但妻子則反告婚姻期間丈夫經常前往色情按摩店嫖妓，還大腕特殊性遊戲，也反告求償60萬。法官審理後，認定雙方都有過錯，判決夫妻分別賠償對方30萬和15萬元定讞。

根據判決書，陳男控訴，老婆在民國105年間自行決定搬回娘家居住後，常常遭受她的漠視及疏離對待，再108年起就常常以LINE對話向他表示「不適合」、「不用勉強」，雙方多次溝通無效，且自109年10月開始不曾主動於假日帶小孩回家，一怒下對老婆怒提離婚。

但陳男表示他事後仍積極修補，但卻發現老婆與多名男性約會，除了相約至高爾夫球場後一起逛汽車百貨店及寢具店，又與另一名男子相約出遊並共宿，兩人還如同情侶般十指交扣牽手，並且親密擁抱自拍，氣得他怒告老婆並求償200萬。

但是老婆卻反控，丈夫在108年2月至110年2月間，多次前往色情按摩院嫖妓，也反告丈夫要求賠償60萬。但丈夫他去的按摩店為美容瘦身業，另一家SPA館市食品百貨業，與性交易無關。

但法官調查後，認為女方和男友並為影積極證據顯示兩人同宿發生性關係，但確有牽手等親暱舉動，且男友事先不知道女方有家室，判決妻子要賠丈夫15萬元。

法官也調查，陳男透過友人安排性交易，對於小姐的介紹以及基本服務項目（殘廢澡、按摩、小親親、水中簫）、收費方案等情，可以確認有性交易為真，判丈夫應賠償妻子30萬元。但兩人均不服上訴，高等法院認為原審認事用法，並無不妥，判決兩造均駁回定讞。