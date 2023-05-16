王毅會見匈牙利外長：中方支持歐洲戰略自主。（大陸外交部）

中國大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅15日在北京會見匈牙利外長西雅爾多。王毅強調，中方支持歐洲戰略自主，重拾冷戰思維和製造集團對抗不利於歐洲長遠發展。西雅爾多稱，匈牙利讚賞中方為政治解決烏克蘭危機所作努力。匈中、歐中合作是機遇而不是風險。

王毅讚賞匈牙利奉行對中國友好政策，表示這符合匈牙利國家和人民利益，符合中歐共同利益，也符合時代發展潮流。中國的發展壯大是和平力量的增長，是全球穩定因素的增強。匈牙利始終客觀友善看待中國的發展，雙方相互尊重、相互信任、相互理解、相互支持，推動兩國關係進入歷史最好時期。

王毅指出，中方支持歐洲戰略自主，重拾冷戰思維和製造集團對抗不利於歐洲長遠發展。中方願同包括匈牙利在內的歐盟國家一道，共同維護好真正的多邊主義，推進國際關係民主化進程，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。

西雅爾多表示，匈中戰略合作夥伴關係不斷深入發展，取得積極成果。匈牙利讚賞中方為政治解決烏克蘭危機所作努力。匈中、歐中合作是機遇而不是風險。匈方歡迎中國加大對匈投資，願同中方進一步提升各領域合作水準，推動兩國關係再上新台階。