大陸一名網紅「雅典娜」日前跑到杭州公開相親，拋4條件找另一半，不料一名男子衝出來大罵：「有妳這個條件的人家為什麼選擇妳呢」、「現在大齡剩女這麼多，都是被妳這種人帶壞的」，罵到雅典娜瞬間飆淚，路人為她抱屈；不過也有人認為，這兩人事先套好的。

抖音有近40萬粉絲追隨，雅典娜不介意公開自己32歲的年紀，也常開「大齡剩女」玩笑。她日前到杭州相親，在公園裡拿出「真誠找對象」海報，自述碩士學歷、身高158公分、體重45公斤，在廣告公司上班，年收入約15萬人民幣（約66萬新台幣）。

她公開徵求另一半，開出包括學歷、上海或浙江有房子、身高175公分以上、願支付5萬人民幣彩禮（聘禮）等條件。結果一名眼鏡男跳出來，「妳32了，妳自己什麼條件妳不知道嗎？人家為什麼選擇妳呢」，引雅典娜回嗆。

兩人越吵越激烈，一旁圍觀民眾勸男子少說兩句，眼鏡男一句「她還有幾年青春啊？妳買她回家有甚麼用呢」，雅典娜終於忍不住哭了出來。

網友看完影片認為，男方說「買她回家」這句話嚴重貶低女性。不過更多人一笑置之，「這一看就是炒作，大家還在那爭論，吃飽太閒」、「找來的臨演吧！路人入戲太深」。