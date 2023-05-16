近幾年物價飆漲，薪資跟不上通膨的速度，一名女網友表示，每個月領基本工資26K，開銷控制在1萬5400元，強迫每個月存1萬元，5年後就能有60萬頭期款買300萬的房子，但網友卻直搖頭說「退休後沒有餘款，要喝西北風嗎？」

網友日前於PTT八卦板指出，若只賺基本工資，還要支付房租，「到底要怎麼活？」他說，現在物價飆漲，一片雞排、一個便當、一杯手搖飲都喊漲，根本不敢想要結婚生子、買房或買車，質疑「真的有辦法生存嗎？」

一名女網友回文表示，目前一個月薪水為2萬6400元，扣掉勞健保，每月實領2萬5357元，一個月餐費是6000元、房租選最便宜的套房4000元、手機費率是399元，其他雜項娛樂支出為5000元，一個月總開銷大約落在1萬5400元。

女網友說，另外1萬元她選擇存起來，一年就可以存12萬，5年就60萬，若持續照這方式儲蓄，可以買300萬的房子，「這樣的房子一定有，我都是領資本工資的人了，沒什麼好挑的了」。

貼文曝光，網友都覺得不可思議，「妳沒把通膨算進去，這幾年消費能力我看是減半」、「都領基本工資了，還不顧健康？」、「祈禱自己不要罹患白內障、關節炎等之類的疾病，很花錢」；另也有人質疑「那這樣退休後沒有餘款，喝西北風嗎？」原PO則說，「領基本工資的不要去想什麼退休生活了」。