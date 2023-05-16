即使巴菲特旗下波克夏公司出清台積電ADR持股，但受到美股收紅刺激及多家投資機構敲進加持，台積電早盤強拉7.5元觸及503元，台股則以15550.57點開出，隨後上漲逾130點。

台股消息，根據周一公開的13F報告，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏集團出清台積電持股，但獲得至少4家大型投資機構的青睞敲進股票，包括麥格理（Macquarie Group Ltd）、富達投資（Fidelity）、老虎基金（Tiger Global）及Coatue基金等投資者，市場對於台積電前景看法不一。

台股昨（15日）下跌27.31點，收在15475.05點，成交值為1891.28億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超88.93億。自營商賣超9.28億，投信買超18.85億，外資及陸資賣超98.50億。

美股周一四大指數皆收紅，道瓊上漲47.98點（或0.14%）至33348.60點，那斯達克指數小漲80.47點（或0.66%）至12365.21點，標普500指數漲12.20點（或0.30%）至4136.28點，費城半導體指數上揚79.80點（或2.68%）至3052.64點。