新華社報導，澳洲貿易部長法瑞爾（中文名唐方睿）日前訪問中國大陸，在北京接受專訪時表示：「澳洲不希望與中國脫鉤，相反，我們希望擴大同中國的經貿往來。」

法瑞爾是4年來首位訪問中國的澳洲貿易部長。中國商務部部長王文濤與法瑞爾12日在京共同主持召開第16屆中澳部長級經濟聯委會。

法瑞爾在專訪中表示，中國政府一直致力於提高本國人民福祉，在這個過程中，澳洲也可以發揮支持作用。中國多年來一直是澳洲最大交易夥伴，澳洲則是中方重要的大宗商品提供方。

法瑞爾對剛剛過去的「五一」假期中國民眾爆發的旅遊熱情印象深刻。他認為，旅遊業回暖不僅對中國是好消息，對澳洲以及世界各國也都是好消息。

「新冠疫情大流行期間，全世界旅遊業都遭受損失。現在，中國遊客重新開始旅遊，我們相信澳洲優質的旅遊資源將得到中國消費者的青睞。」

澳洲政府日前預測，本財年或將出現15年來首次財政盈餘。法瑞爾說，這部分得益於過去12個月澳洲對外貿易的強勁增長。

「財政盈餘從何而來？我們必須擴大外貿，包括進一步鞏固與中國的經貿關係。」法瑞爾強調，澳洲與亞洲國家有著緊密聯繫，希望不斷加強這種聯繫。

法瑞爾還說，澳洲政府致力於減少化石能源的使用，構建低碳社會，澳中可以在清潔能源等領域加強合作。