大陸女神劉詩詩與劉宇寧主演的《一念關山》即將上映，日前更發布了首支預告短片，讓影迷相當期待，而她和吳奇隆的婚變傳聞近年也不時被翻炒。今(16日)港媒報導，劉詩詩和吳奇隆疑因孩子的教育問題冷戰三年，因搞不定孩子到底要在大陸還是台灣念書，再加上近期劉詩詩出席活動，手上都不見婚戒，吳奇隆也沒在老婆生日當天發文祝福愛妻，更讓兩人疑似吵架的傳聞引發熱議。

劉詩詩和吳奇隆2015年結婚，2019年生下長子「步步」，去年兩人遭傳感情生變，傳聞男方和工作人員過從甚密，不久吳奇隆和劉詩詩就打破沉默駁斥，發聲明表示：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心」。

相較於吳奇隆婚戒不離手，劉詩詩近來出席活動都沒戴婚戒。（圖／翻攝自吳奇隆、劉詩詩微博）

去年吳奇隆和劉詩詩被大陸狗仔拍到出現在橫店，兩人一前一後快步走，進入大樓時，吳奇隆先行進入，害後面的劉詩詩差點被門夾到，報導一出引來網友批評，但小倆口依舊低調過生活，今年3月劉詩詩過生日，曬出的美照中可見劉詩詩並未戴婚戒，且過往都會發文祝太太生日快樂的吳奇隆，當天卻罕見沉默，更令網友好奇。

據《搜狐娛樂》報導，其實吳奇隆夫妻倆已經為了孩子要在哪裡上學冷戰三年，劉詩詩想讓兒子在北京念書，吳奇隆則堅持讓兒子留在台灣，雙方都不讓步，因此陷入僵持狀態。但另據《東網》報導，兩人疑因教育問題冷戰外，也有一說是指吳奇隆和劉詩詩個性低調，婚後為了家庭不喜歡放閃，也不喜歡多次親上火線回應閒言閒語，其實生活依舊甜蜜，看來真相只有當事人才知悉。