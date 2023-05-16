桃園市民防總隊交通義勇警察大隊今年幹部訓練於15日舉辦，為落實民防團隊編組及維持交通義勇警察四大專業形象：廉正、專業、效能及關懷，並強化團體默契與觀念，提升專業知識及素養，針對緊急救護、交通法令、交通路權及事故處置等面向，加強教育與宣導，市長張善政也到場感謝他們。

張善政在幹部訓練暨餐敘活動中，頒發義交大隊5位副大隊長及15位中隊長派令，並期許新任幹部能率領義交團隊付出、打拼，尤其桃園市正在邁向卓越城市道路上，市內重大建設包括捷運路網、鐵路地下化及下水道工程等各項建設如火如荼進行中，交通環境更迭，上下班尖峰時段車流驟增，張善政上任後也擴編義交從800名至1000名，希望新血加入能協助警察同仁共同改善交通狀況，並增進行人穿越馬路的安全性，以維護「行人路權」。

張善政上任後編列預算採購新式防水透氣雨衣、防曬透氣反光袖套、LED肩燈、LED指揮棒(含電燈、電子哨音)、新式防水透氣勤務帽及勤務休閒皮鞋等，確保義交人員協勤安全及長時間執勤舒適度，以回應義交夥伴犧牲奉獻寶貴時間投入協助交通疏導工作。

桃園警方也表揚績優交通警察有22名，績優交通義勇警察56名，期盼全體義交及同仁能見賢思齊、與時俱進，齊心為桃園交通努力，另對於義交夥伴堅守崗位晴雨無畏的精神，桃警也致上最高敬意與感謝。