奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金分享，最近在跟一位病患及家屬解釋病情的時候，病患的兒子卻突然喊「油飯」2字，而且還連喊2次，讓他感到莫名其妙，也逐漸失去耐心，直到快要說完病況情時，他才突然明白家屬想表達的意思，原來是自己過去在尾牙打包油飯的影片太夯，時隔5個月還在發威，讓一旁的護理師也忍不住大笑。

陳志金近日在臉書上分享，他拿著病情解說單向家屬說明狀況的時候，患者兒子卻突然用台語說了「油飯！」讓他當場愣住，停下來詢問病患的兒子「什麼意思？」同時也忍不住仔細看了看自己的字跡，心想是不是因為字太潦草，才讓病患的兒子誤會了什麼，沒想到對方卻又突然重複說了一句「油飯」。

陳志金表示，聽到第二次無來由的「油飯」，他有點喪失耐心，直接反問說「我不太懂你的意思。你可不可以說清楚一點？」對方卻突然焦急說沒事，也不說明原因，而他看了其他家屬的表情，心想也許是這位兒子本來個性就怪怪的，就沒有多加理會，繼續說明患者的病情。

陳志金指出，直到他說明完病況，他才突然明白剛剛那位家屬想要表達什麼，因此立刻上前道歉「不好意思，我現在才知道你剛剛講的是什麼意思！」並拍拍他的肩膀說「我今天是醫師，沒有在包油飯啦！」對方聽了笑出來，而一旁的專科護理師們笑得更大聲。

陳志金笑著解釋說，這是他上傳尾牙辦桌打包油飯影片的後遺症，只是沒想到過了5個月以後還在發威。後來病患家屬也補充說，真的抱歉打斷醫師的解說，當時滿腦子都在想這個醫師很眼熟，想了很久才想到醫師包油飯的影片，就順口喊出油飯了。