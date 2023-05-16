關於發展新適應症進度，執行長林國鐘表示，公司已與美國FDA討論關於旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，P1101）用於早期骨髓纖維化(Early Myelofibrosis, Early MF)的第三期全球臨床試驗設計，依FDA要求全方位準備好下一次會議。初步研判，分子反應將有機會做為下一個臨床試驗的療效指標，將有可能改變骨髓增生性腫瘤(Myeloproliferative Neoplasm,MPN)疾病的治療方式。

至於目前正在進行的原發性血小板過多症(Essential Thrombocythemia, ET)第三期臨床試驗，藥華藥表示，雖收案人數已達原臨床試驗計畫目標，仍持續略微增加收案人數，此係考量治療期完成時，所需之足額分析人數，預計於2023年結束收案。而外界關心的美國病人數，林國鐘表示2022年底已約800人，樂觀看待今年營運。在董事會的支持下，美國團隊人數今年擴增約20%，預計為今年下半年美國市場的加速成長加添動能。Ropeg於今年3月底獲日本藥證，預計在第三季上市銷售並開始貢獻公司營收。Ropeg近期也獲馬來西亞受理藥證申請，公司規劃未來委由當地經銷商執行Ropeg在馬來西亞的銷售及行銷。

另外，藥華藥甫完成海外存託憑證的發行，成功募集4.62億美元，顯示外資認同公司經營理念及未來規劃，藥華藥目前將專注於有效率規劃募得的資金，近期並無募資計畫。

藥華藥位於波士頓的創新研究中心(PharmaEssentia Innovation Research Center,簡稱PIRC)網羅當地許多生物技術人才，並利用創新資源的優勢以擴大研發能量。PIRC的短期目標為挖掘具潛力的早期標的(early-stage molecules with proven proof-of-concept)以快速啟動研究項目。透過內部及合作夥伴共同產生的出色數據，以授權方式以達到短期獲利的目標。

PIRC的長期商業策略則是透過與臨床團隊合作擴展Ropeg的適應症，以及開發具有同類最優(BiC)及同類最佳(FiC)潛力的下一代療法，以內部專業知識和豐富的外部合作，最大限度地發揮藥華藥臨床和商業潛力。