大谷翔平16日深入美東火藥庫，先發登板對戰金鶯，7局挨3轟被打5分，但是天使打線17支安打全力相挺，擔任第三棒的大谷自己更是大棒敲出本季第9轟，5打數4安「猛打賞」同時摘下勝投，天使以9比5獲勝。

天使第2局以高飛犧牲打先馳得點，該局下半金鶯弗雷塞（Adam Frazier）逮中大谷失投的滑切球，轟成右外野兩分砲。大谷第3局敲安上壘，後面有厄薛拉（Gio Urshela）長打送回兩分，天使再度3比2領先。不料該局下半大谷又有滑切球投得太甜，遭到桑坦德（Anthony Santander）轟成超前兩分彈。

不過天使打線鐵了心要挺大谷，第4局隨即有華勒斯（Chad Wallach）陽春炮追平，沃德（Taylor Ward）、卓奧特（Mike Trout）連續安打上壘之後，被轟得一肚子火的大谷也炸裂了，上來鎖定第一顆曲球出棒，中外野456呎的怪物3分砲！擊球初速達到114.6英里（時速184.4公里）。天使趁勢打出大局，一口氣灌進5分。

第5局大谷擊出深遠飛球，金鶯右外野手撲接失敗，被大谷跑出了三壘打，再由瑞福洛（Hunter Renfroe）長打送回第9分。大谷該局下半遭到穆林斯（Cedric Mullin）陽春炮狙擊，單場挨第3轟。9局上大谷敲出第4支安打，加上先前1次四壞保送，單場6度上壘，但是天使沒再得分。總計大谷5勝1負，自責分率3.23，打擊率0.303，攻擊指數0.932。