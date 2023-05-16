大陸湖北一名黃姓幼教老師在抖音上傳《小小花園》的影片，憑著洗腦歌詞加上清新的臉蛋爆紅，被封為「挖呀挖老師」，粉絲更突破700萬。不過有網友挖出，黃老師當時拍攝視頻還有一個閨密夥伴瓜瓜「顏值比黃老師更出色」，沒想到中途退出，令網友感嘆太可惜。

挖呀挖黃老師是2021年開始拍攝網路影片，網友從頻道初期影片翻出黃老師與閨密瓜瓜的影片，當時兩人是雙人組合，一起共同經營同個帳號，不過黃老師的綽號是花花，而閨密瓜瓜臉蛋不輸黃老師，一頭短髮更是俏麗可愛，只是當時剛拍影片並無太多粉絲關注，瓜瓜中途退出後，黃老師把帳號改成了「音樂老師百花齊放，富貴榮華」，一個人繼續拍片，直到2023年黃老師終於以一首「挖呀挖」翻身。

黃老師以前還有一個搭檔瓜瓜（左圖右）。(圖/微博)

如今黃老師的帳戶已經獲得了700多萬粉絲，躍升成為網路名人，不少網友忍不住感嘆留言：「瓜瓜應該會後悔」、「如果她堅持下來，也許今天紅的就是他們兩個」

事實上，爆紅的挖呀挖黃老師近期負面醜聞頻傳，舉凡「顏值靠濾鏡或整形」、「素顏是國字臉」、「年齡差不多40歲」等，而她日前也對此在抖音上更新一則短片澄清，並強調自己只是普通人，意外走紅後被網路霸凌，原本的工作和生活步調都被打亂，「說真的很受傷」，但接受爆紅後帶來的是非，她繼續推廣音樂教育，亦參與音樂公益等活動。