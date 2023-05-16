比利時聯邦參議員暨區議員訪問團5月15日至19日訪台，將拜會行政院長陳建仁等官員，並參訪台北捷運公司、台灣半導體研究中心等機構及企業。外交部表示，期盼能藉此深化兩國國會交流、促進雙邊合作及友好關係，持續深化在各個領域的實質合作。

此次比利時訪問團的成員包含國會友台小組共同主席、参議員兼比京布魯塞爾區議員Julien Uyttendaele、聯邦參議員兼瓦隆區議員Philippe Courard 、瓦隆區議員Rene Collin、比京區議員Emmanuel De Bock及佛拉蒙區議員Joris Nachtergaele共 5位，外交部表達誠挚歡迎。

外交部發言人劉永健指出，訪團在台期間將拜會行政院長陳建仁、立法院副院長蔡其昌、經濟部、行政院環境保護署、行政院人權及轉型正義處、比利時台北辦事處、循環台灣基金會、台灣先進車用技術發展協會、台灣氫能及燃料電池夥伴聯盟，並接受外交部政務次長李淳款宴。

此外，訪團也將參訪台北捷運公司、台灣半導體研究中心、新竹科學園區管理局、工業技術研究院等機構及企業，以瞭解台灣政經、能源及高科技等各個領域現況，並就兩國各項合作議題深入交換意見。

劉永健表示，基於對自由、民主、法治與人權等普世價值的認同，比利時最近2年在各級議會，包括佛拉蒙區議會（2021年3月）、聯邦参議院（2021年3月）及瓦隆區議會（2022年10月）分別以壓倒性票數通過友台決議案。

他說，比利時聯邦參議員暨區議員訪台，外交部期盼能藉此深化兩國國會交流、促進雙邊合作及友好關係，並持續深化我國與比利時在各個領域的實質合作。