「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資集團波克夏今年首季出清剩餘台積電持股，操作符合先前巴菲特對於台積電的「位置」不滿意及擔心地緣政治風險的立場。不過在此狀況下，依然有大型投資機構敲進台積電ADR股票，包括麥格理（Macquarie Group Ltd）、富達投資（Fidelity）、老虎基金（Tiger Global）及Coatue基金等投資者。

路透社報導，麥格理增持約7800萬股的台積電ADR股票，截至3月底，麥格理持股總值達73億美元；富達則增持1410萬股新股，手上持有台積電ADR的股票市值來到近40億美元。

由對沖基金大佬Philippe Laffont創立的Coatue增加了590萬股的台積電ADR股票，價值為5.489億美元，老虎全球也買進1.478億美元的台積電ADR股票。今年以來，台積電ADR已經上漲近14.5%。

美國證券交易委員會（SEC）要求資產管理超過1億美元的投資機構，在每季結束後的45天內，向SEC報告所有持股現況及資金去向，稱之為13F報告，市場往往可藉此機會一窺大型投資者的動態，了解市場風向。