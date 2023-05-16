埃克森美孚公司（ExxonMobil）與印尼亞齊省（Aceh）村民之間的一樁長年訴訟，今天達成和解；村民指控印尼軍官為提供埃克森美孚安全保障而侵犯人權。

Sebelas warga Aceh, yang mengalami kekerasan dan penyiksaan, lebih dari 20 tahun lalu, mendapatkan ganti rugi finansial dari ExxonMobil, menjelang pengadilan hak asasi manusia yang sedianya dimulai Mei ini di Washington DC https://t.co/fQOYWiChWG pic.twitter.com/JztHumKQnv — Andreas Harsono (@andreasharsono) May 15, 2023

原告律師所提聯合呈文指出，雙方同意解決「所有問題」，但未公開協議條款。

印尼亞齊省11名村民於2001年提告，指自己是印尼軍方在1999年至2003年間侵犯人權行為的受害者，包括性侵、毆打和非法拘留。

此案原定今年5月24日開庭審判。

原告律師佛萊茲曼（Agnieszka Fryszman）表示：「我們的委託人…勇敢地與世界上最大、最賺錢的公司纏鬥了20多年。」

「我們很高興在開庭前夕，能夠為委託人及其家人爭取到一定程度的正義。」

原告並未公開姓名。律師事務所新聞稿指出：「他們提起這樁訴訟時，讓自己和村民們都面臨了嚴重威脅。」

埃克森美孚公司發言人告訴法新社：「公司譴責任何形式的侵犯人權行為，包括本案所針對的印尼軍方的行為。」

發言人說：「必須說明的是，雖沒有任何公司員工直接傷害原告的指控，但和解協議能讓相關各方有個了結。」 （譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120516