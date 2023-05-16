女星Sandy（吳姍儒）去年一月與圈外男友王先生結婚，於今年三月下旬生下兒子「Mason小初一」，而15日迎來她第一個母親節，她也有感而發在社群上發文吐露當媽後的心聲「謝謝大王小王讓我成為母親」同時也曬出兒子的「正面照」。

Sandy在社群曬出多張生活照，其中一張她與老公的合照中，身穿墨綠色上衣，狀態看起來相當不錯，老公則是穿著簡單的白T配黑褲，並單手將Sandy摟進懷裡，夫妻感情依舊相當甜蜜，同時也曝光小初一的「正面照」，手長腳長的模樣，看來是遺傳了爸媽到好基因。

然而，文中Sandy則寫下「我人生第一個母親節平靜安穩地度過了，我們散散步、喝杯熱奶茶、聊聊天，也順便第一次看著初一的臉，笑著淚流滿面。或許是恰巧，他在這一天眼神對焦於我，並且清楚明暸地給了我幾個奶音配真心的笑容。啊，原來這就是徹底融化的感覺啊」一身奶臭陪我完成「過母親節」這件大大的小事。

她也表示，如今的她，除是大女兒、是吳小姐、也是王太太、更是小初一媽媽，且當她透露，自己在懷孕初期的某天突然驚覺「從懷上孩子開始，我到死之前都將是一個母親，不論他在不在我身邊，我都是一個母親」最後，吳姍儒有感而發說道「與其試圖當個快樂的藝人，我還不如選擇當個快樂的媽媽？」