順藥(6535)宣布,接獲烏克蘭夥伴Darnitsa藥廠通知順藥長效止痛劑LT1001(台灣商品名納疼解)已獲烏克蘭藥證主管機關SMDC(State Service of Ukraine on Medicines and Drug Control)核准取得進口藥品上市許可藥證。此為LT1001繼台灣、新加坡、泰國及馬來西亞後的第五張藥證,也是順藥的第一張歐洲市場入門票。此外,韓國及約旦等地之藥證申請也在加速進行中。順藥董事長林榮錦肯定Darnitsa夥伴的表現並表示取得烏克蘭藥證的意義及價值並不單只是進入一個國家的藥品市場,而是為LT1001奠定進入中亞與東歐市場的基礎。