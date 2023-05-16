大同除了連續8個季度獲利的佳績，同時亦在甫於4月公布的公司治理評鑑中，晉升至上市公司評鑑成績前6%~20%的第2級距，為ESG概念股。

大同經營團隊專注於電力及新能源本業，並積極參與台灣能源轉型的電力建設，目前大同電力新能源營收已佔合併營收4成以上，受惠於台電汰舊換新及強韌電網計畫，電力事業群Q1營收較去年同期成長逾15%，包含大安超高壓變電所345kV電力變壓器案等在手訂單超過100億元。

在新能源方面，大同太陽能電廠全台案場已超過1300處，總建置容量近300MW，為全台公有房舍屋頂太陽能建置案量最多之創能營運商；儲能建置容量逾100MW，包含冬山超高壓變電所60MW，與規畫自建中之桃園大園44MW的E-dReg儲能系統案，而大同旗下的大同智能亦積極搶攻電動車充電樁商機，隨著電動車銷量增連續長，大同智能的充電樁建置量將有倍數成長。