●路透社指出，全球記憶體產品供過於求的問題嚴重，故消息傳出美國Western Digital（WD）與日本鎧俠（Kioxia）雙方記憶體晶片生產業務，已加快合併腳步縮短流程，並期望盡快達成協議。合併後的股權鎧俠可能持有43%，Western Digital則有37%左右。但雙方否認此報導，Western Digital股價受到激勵，飆升11.26%。

●微軟690億美元收購動視暴雪的交易，已獲歐盟批準。但英國競爭與市場管理局（CMA）卻表示，要堅決阻止微軟收購這家電玩大廠。CMA聲稱，這樁合併案將損害雲端遊戲的公平競爭。同時，雲端電玩遊戲需要一個自由且競爭的環境來推動各項創新活動。不過，微軟股價小漲0.16%。

●根據統計，日前宣布大規模召回的特斯拉，這次須回廠檢修的電動車數量，幾乎等同於特斯拉在中國大陸4年的銷售量，至少有110萬輛。據悉，若瑕疵沒有排除，嚴重的話可能增加汽車撞擊風險，行車安全也會有疑慮。同時，特斯拉股價小跌0.97%。

●上漲0.85%的亞馬遜，已全面革新龐大的物流網路，縮短包裹在美國的運送距離。同時，也縮短交貨時間，改變庫存管理模式，並優化客戶在亞馬遜官網上所要的搜索結果。傳統上來說，亞馬遜是以全國性營運模式配送物件至全美各地。但過去一年以來，亞馬遜畫分8大區塊，各自獨立運作。