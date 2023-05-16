資深藝人秦漢之子孫國豪5年前和網紅女友楊泊霓生下女兒Serena，夫妻倆平時忙工作時，就會將女兒暫時交由秦漢幫忙照顧，沒想到卻延伸出隔代教養的衝突。今(16日)據週刊報導，秦漢平時對孫女採放任自由教育，某次孫國豪去接女兒時，見秦漢竟讓Serena光腳在公園玩，令孫國豪當場氣炸念起老爸。

77歲的秦漢過去和秦祥林、林青霞、林鳳嬌合稱「二秦二林」，尤其他與林青霞的一段戀情更為轟動，直到林青霞與富商邢李㷧結婚，兩人的愛情故事才正式畫下句點。近年林青霞傳出婚變，還傳出和秦漢世紀復合，引發話題，對此，秦漢經紀人以「沒有的事」回應，林青霞也高EQ笑笑說：「應該沒人當真吧，簡直太離譜了。我幸福美滿，家庭和樂。」

孫國豪5年前生下一女。（圖／翻攝自孫國豪 HowHow Sun臉書）

而秦漢與邵喬茵結婚生下孫國豪，外型帥氣的孫國豪繼承老爸衣缽，曾演出《白髮魔女傳2》、《特警新人類2》，2018年孫國豪閃電宣布與楊泊霓生下一女，但兩人沒有打算補票登記結婚，為此，孫國豪特別發文致歉，強調是兩人共同的決定，主因是「目前雙方皆無意願登記結婚」，也表示結婚只是一張紙，負起該盡的責任比什麼都重要。

據《鏡週刊》報導，生活重心已經進入含飴弄孫的秦漢，近期受兒子拜託照顧孫女，而他也常開心帶孫女到公園遊玩，卻因放任孫女打赤腳沒穿鞋亂走，讓孫國豪傻眼又生氣，擔心可能會因地上的尖銳東西傷到女兒，但秦漢則認為帶孩子應該要放手讓他們體驗世界，甚至碎念孫國豪「不該一直抱著小孩」，父子倆因為教育態度落差有爭執，孫國豪表示，爸爸是奔放思想，自己則是緊張型的老爸，無奈隔代教養還是容易有摩擦。